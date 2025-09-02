晴時多雲

體育 網球

美網》復仇機會來了！安尼西莫娃8強再戰溫網冠軍史薇泰克

2025/09/02 15:29

安尼西莫娃。（歐新社）安尼西莫娃。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安尼西莫娃（Amanda Anisimova）找回堅強心理素質與最佳狀態，6：0、6：3大勝巴西左手拍瑪雅（Beatriz Haddad Maia），地主第8種子首闖美國網球公開賽女單8強，接下來強碰波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek），期許一雪7月中旬溫布頓錦標賽爭后慘遭「剃光頭」之恥。

「誰能想到我們這麼快就又要碰面了？」安尼西莫娃今夏溫網決戰意外兵敗如山倒，2個0：6被史薇泰克輾壓，不但當眾淚灑草地，更導致蒙特婁、辛辛那提連兩項WTA千分等級大賽都表現失常，所幸回到紐約法拉盛公園主場，這位悲情溫網亞軍重新奮起，面對瑪雅打出27記致勝球、6度破發，職業生涯首度4連勝挺進8強，也取得再戰大滿貫6冠強敵小史的雪恥機會，「我非常興奮，希望這次會是場精彩的比賽。我現在感覺很好，她打得也很棒，所以希望屆時我們都能拚出最佳表現。」

24歲的安尼西莫娃渴望復仇自我救贖，克服在全英草地俱樂部決賽崩潰的陰影，畢竟這回擁有地利、人和等優勢，「回到這裡的球場真是太棒了，我已經很久沒在這裡打球，這裡的氛圍棒極了。我喜歡在大舞台比賽，打得非常自由自在，真的很享受這一切。」

