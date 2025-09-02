登峰造極籃球賽》光復高中有9人逾190公分 後衛莊立安成靈魂人物

莊立安。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中今年有一票至少190公分球員，不過經驗仍稚嫩，主力控衛莊立安就成為關鍵要角，他今天在登峰造極青年籃球邀請賽繳出13分、6籃板和4助攻，率光復以69：62戰勝日本前橋育英高等學校，確定晉級高中男子組4強。

已是HBL勁旅的光復連5屆闖4強，並於110、111學年度完成2連霸，不過放眼HBL新賽季，光復更重視長人養成，盼未來能成為國家隊生力軍。攤開登峰造極賽的陣容，光復登錄16人陣中共9人至少190公分，其中高一潘皓瀚200公分、劉丞樺197公分，另外高三王耀霆、陳昱儒也有197公分，高度令其他球隊羨慕。

不過，這票長人普遍缺經驗，要透過更多比賽磨練，光復總教練陳定杰指出，正因大家經驗少，上季獲重用的莊立安雖然才升上高二，就要提前成為球隊領袖，另外同為高二的何鉦凱也要扛起後場重任。

上季榮膺HBL新人王殊榮的莊立安表示，很難得可以跟那麼多長人合作，期許有天能跟潘皓瀚在比賽中完成帥氣的空中接力灌籃。

莊立安上屆有學長可以靠，如今也必須提前長大，他認為，之前打控球易緊張，但現在已能從容應付，且8月隨隊至日本移地訓練收穫頗豐，「日本後衛很會進行壓迫，讓我相當不習慣，但回台灣後覺得自己有進步，面對台灣後衛比較游刃有餘。」

潘皓瀚。（主辦單位提供）

莊立安（中）。（主辦單位提供）

