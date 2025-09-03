晴時多雲

體育 即時新聞

道奇神獸克蕭戰海盜、徐若熙重返一軍先發 今日賽事預告與轉播

2025/09/03 06:46

徐若熙。（資料照，記者林正坤攝）徐若熙。（資料照，記者林正坤攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有4場賽事轉播，其中首場比賽道奇推派塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）對上海盜，近況不錯的洋基也由王牌左投佛里德（Max Fried）掛帥主投，喜愛MLB的球迷朋友們歡迎鎖定轉播！

晚間中華職棒將3地開打，富邦與兄弟的「金控大戰」以及味全、樂天的比賽將進行系列賽第2戰，也是味全王牌徐若熙經過蜂窩性組織炎後，首度重返一軍出賽，另外統一今日將在澄清湖擔任主隊迎戰台鋼，各隊的球迷務必鎖定轉播。

此外日本職棒今日也有轉播，帶來火腿對上羅德的賽事；美網也將進行8強賽，歡迎各位透過轉播為喜愛的球隊與球員加油！

MLB

06:30 道奇@海盜 緯來體育、愛爾達體育1台

08:00 洋基@太空人 愛爾達體育2台

09:30 金鶯@教士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 勇士@小熊 愛爾達體育2台（原音D-LIVE）

中華職棒

18:30 富邦@兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 味全@樂天 DAZN2

18:30 台鋼@統一 DAZN1、愛爾達體育2台

日本職棒

16:57 火腿@羅德 DAZN3

美國網球公開賽

07:00、23:00 八強（亞瑟艾許球場）

轉播：博斯運動1台、MOMOTV

