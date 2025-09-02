經典賽》WBC王牌？鄧愷威5.1局8K超殺被外媒注意到 「台灣將成亞洲第2強」

鄧愷威。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕重返大聯盟的巨人台灣強投鄧愷威，今天對洛磯繳出5.1局8K失2分好投，拿下生涯首場先發勝，獲得外媒關注。

由於巨人輪值出現傷兵，鄧愷威再度被拉上大聯盟，今天先發5.1局退場，被敲9安失2分，大秀K功猛飆8次三振，沒有出現四死球是一大亮點，單場投球局數、三振數都創下生涯新高。

鄧愷威亮眼表現被外媒注意到，時常關注棒球國際賽事與球員的記者杜達（Jeff Duda）在社群發文，提到鄧愷威投出繼陳偉殷後，相隔7年台灣投手在大聯盟的先發勝。

杜達還直呼：「他應該進入WBC台灣隊的輪值陣容中，台灣很快就會成為亞洲第二強隊。」

此外，「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）也在推特分享多個鄧愷威三振打者的影片，直呼他的變化球很「邪惡」。

Exactly 7 years ago to the day was the last time a pitcher born in Taiwan won a start in MLB when Wei-Yin Chen got the win in a start against the Blue Jays. Kai-Wei Teng did it today. He should be in Taiwan’s rotation at the WBC. Taiwan will quickly be Asia’s clear cut #2 team https://t.co/fmz0ThxZvs — Jeff Duda （@INTLBaseball24） September 2, 2025

