體育 即時新聞

富邦悍將推「大頭晴天娃娃」球迷卻喊不敢買：鬼月太毛了

2025/09/02 18:18

富邦悍將推出球員版「晴天娃娃」扭蛋，引起不少網友撻伐。（擷取自富邦悍將臉書）富邦悍將推出球員版「晴天娃娃」扭蛋，引起不少網友撻伐。（擷取自富邦悍將臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月鬼門開，富邦悍將今（2日）推出球員的大頭「晴天娃娃扭蛋」，本想用趣味周邊祈求比賽天天放晴、少遇延賽困擾，沒想到一公布就引發熱議，不少球迷見狀直呼「不吉利」，甚至質疑球團是否了解晴天娃娃背後的傳統典故。

富邦悍將棒球隊在臉書分享，將推出「球員版晴天娃娃扭蛋」，主打希望比賽時遇到雨天也能放晴，球迷就可以買個球員晴天娃娃助運。這款扭蛋共26名球員，每個售價150元，預計本月5日於新莊棒球場主場開賣。

對此，不少人直呼農曆7月推出此商品「不吉利」，甚至建議球團先了解晴天娃娃背後的典故。有網友也指出，晴天娃娃的起源有2種說法，一種來自中國，相傳有位「晴娘」為了向天求得好天氣甘願犧牲自己，後人便用紙剪成人形掛在門口以紀念她；另一種則來自日本，傳說有位和尚向天皇承諾能念經讓天氣放晴，但隔日仍下雨，和尚的頭被砍下後包在白布掛在屋簷上，沒想到竟迎來好天氣，白布娃娃因此演變成祈求晴天的象徵。

消息曝光後，球團臉書立刻被球迷留言灌爆，「沒有祈雨成功，晴天娃娃頭要扭斷耶」、「看得很不舒服」，也有人直言，「農曆7月祭出這種商品相當不恰當」，「他們是不知道晴天娃娃不能畫五官嗎？」「笑死，下半身改成藍色客場球衣還不會那麼詭異」「要確定欸」、「笑死，下半身改成藍色客場球衣還不會那麼詭異」。

