體育 棒球 中職

中職》日職觸角伸向中職 葉總談林安可的優勢

2025/09/02 18:42

林安可。（資料照，記者林正堃攝）林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕日職球團近年將獵才目標伸向中職，除了去年中職年度MVP古林睿煬已到日職火腿鬥士發展，包括味全龍強投徐若熙，以及獅隊強打林安可，都陸續成為最新的挖角目標，而龍隊總教練葉君璋也對此發表個人觀點，認為這代表日職球團向西方去找的球員品質並沒有特別好，「林安可以條件來看，並不會輸洋將，這是他的優勢。」

「龍之子」徐若熙明天將在大巨蛋先發迎戰樂天桃猿，是他在8月23日因遭小黑蚊叮咬形成蜂窩性組織炎下二軍後的再度登板，現場勢必又會吸引大批球探關注。自古林成功旅日之後，徐若熙成為日、美職球團的鎖定目標，但葉總認為，其實以他本季15場先發4勝6敗、防禦率1.92的表現，「雖然今年看起來還不錯，但我覺得他自己應該沒有很滿意。」葉總持續在幫徐若熙進行調整，認為他若能保持現在的狀況，應該有機會可以讓他自己滿意。

除了徐若熙有機會旅外，林安可近來也成為日職球團的鎖定目標，而被問及為何日職球團逐漸將觸角伸向中職，葉總認為首先是他們從西方找來的洋將表現不如預期，「如果翻開他們今年美國找來的人，以成績和所花費的費用來看，會覺得為什麼要找這些人來，然後又沒有幫助，我覺得這是一個最直接的問題而已。」

葉總認為，日職若網羅中職球員，「帶動的不是只有比賽內容，還有當地的經濟發展。」畢竟台日關係友好，行銷上也是一個策略點，況且葉總認為，像林安可的實力更不輸那些洋將，不管是跑壘或臂力，「從他的能力來看，是頂級能力。我看他不會懼怕特別快的球，也不會怕變化球，加上他有力量。以條件來看，他不會輸洋將，這是他的優勢。」

