體育 籃球 PLG

PLG》首度曝光！錢韋成任洋基工程GM 陳建州曝：他們3洋將已到位

2025/09/02 18:44

錢韋成任洋基工程GM。（記者陳逸寬攝）錢韋成任洋基工程GM。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG今舉行2025選秀大會，其中新成立的第4隊洋基工程由錢韋成代表出席，而他今天也鬆口透露，目前自己的職銜為球隊的總經理，但其他球隊詳細資訊會留待10月份記者會上一併公布。

由於高雄鋼鐵人日前宣布解散，PLG一度僅剩下3隊，但之後多了洋基工程加入，讓聯盟能夠再度以4隊的規模開打，今天舉行選秀會。

不過，洋基工程球隊的詳細資訊都尚未公布，日前傳出可能由錢韋成擔任總經理、李逸驊執掌兵符，但尚未獲得證實。今天錢韋成出席選秀會，並且在受訪時首度證實目前的職銜為總經理，他說：「目前自己職銜是GM沒錯，但因為是全新的球隊，包含教練、球隊等詳細資訊，希望等到10月份記者會一併正式公布。」

錢韋成透露，目前團隊已經建置起來，「會想辦法給大家驚喜，雖然球隊成立時間短，但我們急事緩辦，希望能把事情做到好，在有限時間範圍內做到極致。」

對於洋基工程目前狀況，PLG副會長陳建州透露，他們現階段每天都有進度，會讓球迷、聯盟有期待感，「這些期待來自教練團，而且洋將滿關鍵的，據我所知，目前3個洋將都找到了，而本土球員也有跟各隊交易的部分，看他們需求和各隊願意釋出的部分，他們會跟各隊提出想法和需求，各隊也都願意協助，希望用最快速時間打造最有競爭力球隊。」

陳建州（記者陳逸寬攝）陳建州（記者陳逸寬攝）

