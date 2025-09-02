MLB》曾在天使與大谷當過隊友 道奇延攬被海盜DFA的左投希尼

希尼。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，道奇為補強投手深度，選擇延攬資深左投希尼（Andrew Heaney）。

目前34歲的希尼，今年季前與海盜簽下1年短約，雖然在今年前14場先發出賽，防禦率3.33表現出色，但自從美國時間6月19日起，ERA就暴漲來到9.21，先發地位遭到拔除並調往牛棚，並且由於整季的表現並不理想，26場出賽（23場先發）繳出5勝10敗、防禦率5.39的成績，ERA+僅79，在上週被海盜指定讓渡（DFA）。

希尼曾在2015到2020年效力天使，也與日籍二刀流球星大谷翔平當過3年的隊友，另外他也在2022年成為道奇的一員，當時他16場的出賽（14場先發）防禦率3.10，ERA+130是他生涯最佳的一年，而在隔年轉戰遊騎兵後，助隊拿下世界大賽冠軍。

根據大聯盟官網的報導指出，此次簽約是在北美東部時區9月1日的中午前完成，根據規定，希尼具備代表道奇參加季後賽的資格。

