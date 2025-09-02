晴時多雲

體育 籃球 PLG

PLG》葉惟捷成新科狀元、共4人獲選 選秀結果看這邊！

2025/09/02 19:28

葉惟捷（左起）、林宇謙、喬納森、江加樂。（記者陳逸寬攝）葉惟捷（左起）、林宇謙、喬納森、江加樂。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG今舉行2025選秀大會，握有狀元籤的洋基工程選中旅美好手葉惟捷，台鋼獵鷹選了同樣旅美的小將林宇謙，探花則是虎尾科大的外籍生喬納森，衛冕軍桃園領航猿則是在首輪直接放棄。

PLG選秀會今晚登場，共有18名球員報名，分別為16位本土球員及2位外籍生，最後確定17人參與選秀，新軍洋基工程握有狀元籤，第2順位為上季第3名的台鋼獵鷹，接著是富邦勇士和衛冕軍桃園領航猿。

洋基工程今天在選秀會上挑中旅美的20歲好手葉惟捷，他出身於籃球世家，母親楊淑怡曾是女籃國手，他在南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年在瓊斯盃白隊也有不俗表現，先前他曾隨領航猿一起訓練，之後決定返台投入選秀，動向引發外界關注。如今葉惟捷獲得洋基工程青睞，倘若沒有其他異動，可望成為球隊看版球星。

至於握有榜眼籤的獵鷹選了同樣有旅美資歷、192公分的後衛林宇謙，他曾是陳將双和陳力生同屆金華國中戰友，同時也是2018年U16亞青國手，他也在國中畢業後選擇赴美挑戰。勇士則用探花籤挑進來自虎科大的外籍生喬納森，新軍洋基工程在第2輪則選了擁有布農族血統的台裔後衛江加樂，總共只有4名球員獲選。

2025 PLG 選秀大會結果

洋基工程：葉惟捷、江加樂、放棄

台鋼獵鷹：林宇謙、放棄

富邦勇士：喬納森、放棄

桃園領航猿：放棄

葉惟捷。（記者陳逸寬攝）葉惟捷。（記者陳逸寬攝）

喬納森。（記者陳逸寬攝）喬納森。（記者陳逸寬攝）

林宇謙。（記者陳逸寬攝）林宇謙。（記者陳逸寬攝）

選秀結果。（記者陳逸寬攝）選秀結果。（記者陳逸寬攝）

