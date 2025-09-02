晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》王牌投手戶鄉翔征連3場優質先發 巨人中止連敗奪9月首勝

2025/09/02 21:25

戶鄉翔征。（圖片取自巨人官方X）戶鄉翔征。（圖片取自巨人官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日交手養樂多，進行3連戰的首場比賽，靠著王牌先發戶鄉翔征6局好投，連續3場比賽繳出優質先發，幫助球隊以4：1中止2連敗，也拿下9月的第1場勝利。

戶鄉首局雖遇控球問題，1出局後連丟3個保送形成滿壘，所幸最後讓洋砲歐蘇納（Jose Osuna）擊出雙殺打化解危機。

3局上半，戶鄉先後被長岡秀樹與村上宗隆敲安失掉分數，後續局數也不時遇到控球危機，但最後都能力保不失，最終用了114球投完6局，被敲出4支安打失掉1分，送出3次三振但也投出高達6次保送。

先發投手退場後，巨人分別推派洋投凱勒（Kyle Keller）、大勢與終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez），最終順利守城。

打線部分，巨人在4、5兩局分別靠著中山礼都的陽春砲與泉口友汰、岸田行倫的安打，突破養樂多前一指大物奥川恭伸，8局下半更是靠著丸佳浩以及泉口友汰2分打點的三壘安打再下一城，奠定勝基。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中