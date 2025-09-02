日職》王牌投手戶鄉翔征連3場優質先發 巨人中止連敗奪9月首勝

戶鄉翔征。（圖片取自巨人官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日交手養樂多，進行3連戰的首場比賽，靠著王牌先發戶鄉翔征6局好投，連續3場比賽繳出優質先發，幫助球隊以4：1中止2連敗，也拿下9月的第1場勝利。

戶鄉首局雖遇控球問題，1出局後連丟3個保送形成滿壘，所幸最後讓洋砲歐蘇納（Jose Osuna）擊出雙殺打化解危機。

3局上半，戶鄉先後被長岡秀樹與村上宗隆敲安失掉分數，後續局數也不時遇到控球危機，但最後都能力保不失，最終用了114球投完6局，被敲出4支安打失掉1分，送出3次三振但也投出高達6次保送。

先發投手退場後，巨人分別推派洋投凱勒（Kyle Keller）、大勢與終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez），最終順利守城。

打線部分，巨人在4、5兩局分別靠著中山礼都的陽春砲與泉口友汰、岸田行倫的安打，突破養樂多前一指大物奥川恭伸，8局下半更是靠著丸佳浩以及泉口友汰2分打點的三壘安打再下一城，奠定勝基。

