PLG》「準備好上班面對殘酷舞台」狀元葉惟捷期待對決林志傑

葉惟捷（中）獲選秀狀元，和父母開心合影。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG 2025選秀大會今天登場，旅美好手葉惟捷獲得新軍洋基工程的青睞，成為本季選秀狀元，另外同樣有旅外資歷的林宇謙為榜眼、虎尾科大外籍生喬納森是探花，本屆僅4名球員獲選，為歷屆最少。

PLG本季以4隊規模開打，今天舉行選秀會，握有狀元籤的洋基選中20歲、195公分的葉惟捷，他出身於籃球世家，母親楊淑怡曾是女籃國手，他在南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年也曾披上台灣白隊戰袍參與瓊斯盃。

提早返台投入選秀，並以狀元之姿踏上職籃舞台，葉惟捷說：「以我現在的身分，無論在國外或國內職籃都還是要繼續努力，只要做好準備，隨時都能應付不同對手。」他也提到，現在聯盟內學長都很優秀，很多都是自己小時候在電視上看到的球員，最想和林志傑交手，「我覺得能在志傑學長的籃球生涯，還有機會可以跟他一起交手、踏上同樣的賽場，我覺得我要好好把握，每一次跟他交手的機會。」

對於新人賽季，葉惟捷表示，平常心去看待，並且把攻守做好、把教練該做的事情執行好，然後回饋給新竹的球迷，對於加入洋基這支全新的球隊，他強調要把自己缺點縮小、優點放大，盡可能去幫助球隊。

值得一提的是，葉惟捷今天在選秀會精心打扮，不只弄了妝髮，特別挑了短褲西裝上陣，相當亮眼，「過去沒有人穿短褲，想說選個不一樣的。」提到被喊到名字的心情，他笑說：「第一份工作來了，準備要好上班，面對更殘酷的舞台了。」

洋基工程總經理錢韋成透露，過去自己擔任主播時期已對葉惟捷印象深刻，「他在高中時候就有大將之風，他的強心臟、一夫當關的氣質絕對會受到各隊青睞。」除了葉惟捷，洋基第2輪選了擁有布農族血統的台裔球員江加樂，達成選前設定的目標。

