U16亞洲盃》國中MVP王以勒砍21分 台灣贏印尼小組第2闖8強資格賽

台灣隊打敗印尼隊，分組第2晉級8強資格賽。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今晚在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，JHBL國中聯賽MVP王以勒及曾締造大四喜的潘辰武聯手斬獲35分，最終以107：102打敗印尼隊，小組賽戰績2勝1敗，分組第2晉級8強資格賽，將跟A組第3的黎巴嫩爭8強席次。

台灣隊過去在U16亞洲盃最佳成績是2015年拿下第2名，當年成員有林庭謙、唐維傑、譚傑龍、陳又瑋、陳范柏彥等，今年是自2017年再度參賽，由金華國中教練吳正杰領軍，預賽與菲律賓、紐西蘭及印尼同在B組。

台灣首場擊敗菲律賓，不過前役遭遇人高馬大的紐西蘭以82：101敗下陣來，想拚分組第2晉級8強資格賽，此仗對上印尼就必須贏球。台灣今天上半場打完5分領先，但第三節卻遭到印尼超前，還好第4節潘辰武、王以勒都展現犀利的破壞力，最終還是收下勝利。

來自桃園大成國中的潘辰武去年JHBL國中聯賽曾完成38分、11籃板、10助攻及26抄截的超狂「大四喜」紀錄，也準備成為HBL傳統勁旅松山高中成員，他此仗繳出14分、5籃板，今年JHBL助金華國中奪冠並奪FMVP的王以勒貢獻全隊最高21分，他也即將進入南湖高中征戰HBL。

紐西蘭稍早以85：54大勝菲律賓，3連勝鎖定分組第1提前晉級8強，台灣隊2勝1敗拿分組第2，菲律賓1勝2敗取分組第3，印尼3連敗提前出局。

王以勒。（取自FIBA官網）

