PLG》曾是陳將双、陳力生隊友 榜眼林宇謙盼發揮兩大優勢

2025/09/02 21:13

林宇謙獲台鋼獵鷹第一指名。（記者陳逸寬攝）林宇謙獲台鋼獵鷹第一指名。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG選秀會今登場，台鋼獵鷹用榜眼籤選中192公分的旅外後衛林宇謙，畢業自金華國中的他曾是陳將双、陳力生隊友，他也期待能發揮自身優勢包含投射能力、身體條件站穩職籃舞台。

林宇謙過去曾是陳將双和陳力生同屆金華國中戰友，同時也是2018年U16亞青國手，他在國中畢業後選擇赴美挑戰，對於台灣球迷而言相對陌生。

這次選擇返台加入PLG選秀，林宇謙坦言，其實滿緊張的，因為不知道會是什麼情況，但很開心也很感激能被選中。先前林宇謙曾到球隊試訓，他說：「學長對我非常的好，很願意去教我，大家都很包容也很接納新人，所以我覺得非常期待能夠加入這個大團體。」

旅美這幾年持續成長，林宇謙分析自己的特色時說：「我覺得我是身材比較好的二、三號球員，因為在國外，身材這方面算是我們亞洲人比較弱勢的地方，我會比較注重這方面，也花很多時間、心力，在身體這方面做加強，然後還有投射能力，因為在國外的話，有投射能力，應該算是比較能立足的1個優勢。」

對於新賽季，林宇謙表示，希望能穩定得到教練的信任，並獲得一些時間去證明自己；和多數年輕球員一樣，林宇謙很期待能和「野獸」林志傑交手，他也希望能有機會碰上自己前隊友陳力生。

