晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

登峰造極籃球賽》南湖主將周佑承送關鍵助攻給張哲瑋完成準絕殺 逆轉闖4強

2025/09/02 21:17

南湖高中第一大將周佑承攻下15分並送出全隊最多10助攻。（主辦單位提供）南湖高中第一大將周佑承攻下15分並送出全隊最多10助攻。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕南湖高中今天在登峰造極青年籃球邀請賽，主將周佑承不單打獨鬥，選擇傳球給張哲瑋飆進準絕殺三分球，最終89：87打敗東泰高中，殺入高中男子組4強，輸球的東泰仍保住4強資格。

預賽B組的東泰、南湖、能仁皆為2勝1敗，比較交手的正負分，東泰以＋9排分組第1，南湖＋0排第2，至於能仁－9排名第3，只能痛失4強，打5至8排名賽。

東泰此仗最後14.1秒，吳楀軒2罰俱中，取得87：86領先，而南湖最後一擊預料會交給一哥周佑承，但周佑承選擇把球傳給在外線埋伏的張哲瑋手上，張哲瑋也毫不猶豫出手投進三分球，成功助隊晉級4強。張哲瑋說：「在育創盃就曾投過類似的三分球，當時是追平，延長賽後輸掉，今天投進後領先2分，就覺得會贏球了！」

周佑承指出：「育創盃那球，也是我傳給張哲瑋，張哲瑋是我們最棒的射手，看到他有空檔，我一定會傳球給他，給他投，我很安心！」

張哲瑋繳出19分、6籃板和5抄截，三分球7投3中包括準絕殺的三分彈，張凱恩19分、8籃板，周佑承攻下15分並送出全隊最多10助攻。

南湖高中張哲瑋砍進準絕殺三分球。（主辦單位提供）南湖高中張哲瑋砍進準絕殺三分球。（主辦單位提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中