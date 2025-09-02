登峰造極籃球賽》南湖主將周佑承送關鍵助攻給張哲瑋完成準絕殺 逆轉闖4強

南湖高中第一大將周佑承攻下15分並送出全隊最多10助攻。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕南湖高中今天在登峰造極青年籃球邀請賽，主將周佑承不單打獨鬥，選擇傳球給張哲瑋飆進準絕殺三分球，最終89：87打敗東泰高中，殺入高中男子組4強，輸球的東泰仍保住4強資格。

預賽B組的東泰、南湖、能仁皆為2勝1敗，比較交手的正負分，東泰以＋9排分組第1，南湖＋0排第2，至於能仁－9排名第3，只能痛失4強，打5至8排名賽。

東泰此仗最後14.1秒，吳楀軒2罰俱中，取得87：86領先，而南湖最後一擊預料會交給一哥周佑承，但周佑承選擇把球傳給在外線埋伏的張哲瑋手上，張哲瑋也毫不猶豫出手投進三分球，成功助隊晉級4強。張哲瑋說：「在育創盃就曾投過類似的三分球，當時是追平，延長賽後輸掉，今天投進後領先2分，就覺得會贏球了！」

周佑承指出：「育創盃那球，也是我傳給張哲瑋，張哲瑋是我們最棒的射手，看到他有空檔，我一定會傳球給他，給他投，我很安心！」

張哲瑋繳出19分、6籃板和5抄截，三分球7投3中包括準絕殺的三分彈，張凱恩19分、8籃板，周佑承攻下15分並送出全隊最多10助攻。

