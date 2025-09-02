PLG》勇士考量中鋒戰力挑了喬納森 領航猿沒選新秀有原因

探花喬納森（中）獲富邦勇士第一指名。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG 2025選秀會今登場，富邦勇士用探花籤挑了虎尾科大外籍生喬納森，希望能補足中鋒戰力，而衛冕軍桃園領航猿從首輪就放棄。

旅美好手葉惟捷獲得新軍洋基工程青睞成為本屆選秀狀元，林宇謙則被台鋼獵鷹挑中，勇士以探花籤選進205公分的喬納森。勇士領隊許晉哲表示，主要是考量內線戰力，「中鋒是我們比較擔心的地方，像去年莫巴耶情況，第一場就受傷整季都不能打，加上我們洋將目前出了一點狀況，因此亟需中鋒戰力。」

請繼續往下閱讀...

許晉哲透露，日前找來測試的中鋒班尼（Bennie Boatwright）天賦極佳，讓他們一度以為是撿到寶，現在卻因傷勢問題可能撐不過測試，「練兩次說他不舒服，但他的天份真的很好，如果他真的能夠打我們聯賽，大家都會很驚艷，以前沒有這樣208公分然後又可運可投的。」不過，勇士只在首輪選了喬納森，第2輪就放棄，許晉哲說：「因為我們目前位置都很齊，如果選進來也沒什麼空間。」

領航猿從首輪就放棄，領航猿副領隊暨發言人陳信安表示，球隊目前在各位置人手都相當齊全，若選進新球員可能無法給予培養空間，「這對球員來說是比較不公平也不是件好事，加上今年我們是最後一位選秀，所以最後討論完在第一輪就放棄。」

