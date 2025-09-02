晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》勇士考量中鋒戰力挑了喬納森 領航猿沒選新秀有原因

2025/09/02 21:28

探花喬納森（中）獲富邦勇士第一指名。（記者陳逸寬攝）探花喬納森（中）獲富邦勇士第一指名。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG 2025選秀會今登場，富邦勇士用探花籤挑了虎尾科大外籍生喬納森，希望能補足中鋒戰力，而衛冕軍桃園領航猿從首輪就放棄。

旅美好手葉惟捷獲得新軍洋基工程青睞成為本屆選秀狀元，林宇謙則被台鋼獵鷹挑中，勇士以探花籤選進205公分的喬納森。勇士領隊許晉哲表示，主要是考量內線戰力，「中鋒是我們比較擔心的地方，像去年莫巴耶情況，第一場就受傷整季都不能打，加上我們洋將目前出了一點狀況，因此亟需中鋒戰力。」

許晉哲透露，日前找來測試的中鋒班尼（Bennie Boatwright）天賦極佳，讓他們一度以為是撿到寶，現在卻因傷勢問題可能撐不過測試，「練兩次說他不舒服，但他的天份真的很好，如果他真的能夠打我們聯賽，大家都會很驚艷，以前沒有這樣208公分然後又可運可投的。」不過，勇士只在首輪選了喬納森，第2輪就放棄，許晉哲說：「因為我們目前位置都很齊，如果選進來也沒什麼空間。」

領航猿從首輪就放棄，領航猿副領隊暨發言人陳信安表示，球隊目前在各位置人手都相當齊全，若選進新球員可能無法給予培養空間，「這對球員來說是比較不公平也不是件好事，加上今年我們是最後一位選秀，所以最後討論完在第一輪就放棄。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中