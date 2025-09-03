MLB》MVP超穩！大谷翔平一個人的武林 名人堂傳奇：其他人只是陪襯

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕隨著大聯盟賽季邁入後段，MVP人選開始掀起討論，生涯213勝、154救援的名人堂傳奇史莫茲（John Smoltz）發表看法，認為道奇日本巨星大谷翔平將拿下生涯第4座MVP。

史莫茲日前參加《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）主持的播客節目，韋蘭德拋出問題「國聯裡有誰能威脅大谷翔平達成三連霸、奪下生涯第4座MVP嗎？」對此史莫茲毫不猶豫表示：「不，幾乎沒有。」

請繼續往下閱讀...

史莫茲指出：「當然了，你可以說史瓦伯（Kyle Schwarber）是人選之一，史密斯（Will Smith）這一年的表現也很出色，但問題是，他跟史上獨一無二的『獨角獸』在同一支球隊。」

史莫茲認為其他球員很難跟強投豪打的大谷競爭，「去年他沒有登板投球，我們仍舊看見為什麼他是全聯盟最好的球員，如果再加上投球那一面，其他球員再怎麼優秀，幾乎都只是陪襯。」

史莫茲提到，除非大谷的打擊數據嚴重下滑，才有可能丟失MVP，「比如某一年他投出20勝5敗，但打擊率只有0.220、全壘打20支，那麼綜合投打來看他就不會是MVP，這時候打擊表現優秀的球員會更佔優勢。」

史莫茲直呼以本季來看，MVP依然是大谷的天下，「我相信這位超乎常人的球員，將再拿下一座MVP。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法