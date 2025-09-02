晴時多雲

中職》郭天信猛打賞獲單場MVP 卻大讚學弟曾聖安

2025/09/02 22:49

郭天信、曾聖安。（記者林正堃攝）郭天信、曾聖安。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕郭天信今天4打數3安打，貢獻1分打點還跑回3分，幫助味全龍以5：2擊敗樂天桃猿中止2連敗，本季第4次獲選單場MVP，賽後他卻大讚7局下以飛撲美技化解危機的曾聖安，認為MVP應該頒給學弟

郭天信1局上率先擊出二壘安打，隨後跑回本壘助味全先馳得點，在味全各得2分的第6、7局都擊出安打並各跑回1分，7局上還打下味全第4分，他表示，之前有段時間運氣比較不好，打出去的球都會找手套，「可能是沒做好事，最近會幫小朋友洗澡、幫老婆洗奶瓶，算是有做好事，這場應該有還我一下。」

樂天7局下發動反撲，2出局後攻佔二、三壘，曾聖安以魚躍式撲接，沒收林智平眼看要形成安打的平飛球，郭天信指出，曾聖安的美技真的很棒，連他都在後方振臂歡呼，很開心學弟有這樣的表現，這場MVP應該給他，相較於自己也經常有美技守備，8月24日剛在新莊飛撲接殺蔡佳諺可能形成安打的球，他開玩笑說：「跟我還是有差啦，哈哈！」

郭天信距離連續5季百安只差4支，他表示，雖然「同梯」李凱威先一步達成，但他會慢慢追趕，「我們在文化就同隊，一起進來職棒，一直覺得他是很穩的人，包括臉也是長得很穩，他能一直這樣穩定，讓人不是太意外。」

曾聖安美技守備。（記者林正堃攝）曾聖安美技守備。（記者林正堃攝）

郭天信。（記者林正堃攝）郭天信。（記者林正堃攝）

曾聖安。（記者林正堃攝）曾聖安。（記者林正堃攝）

