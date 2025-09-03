晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》WB證實林郁婷缺席世錦賽 阿爾及利亞克莉芙選擇上訴

2025/09/03 06:49

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025世界拳擊錦標賽明在英國利物浦登場，據路透社報導，世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）已透過郵件證實，這次巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌女將林郁婷確定沒有參賽；而先前同樣陷入性別爭議風暴的阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）則是上訴體育仲裁法庭（CAS），試圖推翻WB要求基因檢測的規定。

拳擊世錦賽預計在9月4日到14日舉行，這是WB在獲國際奧會（IOC）認證並取代國際拳擊總會（IBA）後，首次主辦世錦賽，而他們也要求參賽選手需強制接受性別檢測，並在上個月於官網公告相關性別檢測方式，明確定義將根據基因檢測結果，直接判定是男子選手或是女子選手。

台灣拳擊代表隊已經在週一出發，但拳擊協會表示，雖然已經將林郁婷所做的檢測報告繳交出去，但未獲得能否參賽的回應，而基於保護選手立場，不可能在沒有獲得對方保證之下讓選手出發；目前WB需要4到6週進行通案討論，這也代表林郁婷確定無法參賽，路透社則指出，WB已經透過電子郵件回覆證實「她並沒有代表她的國家出賽。」

不過，同樣陷入性別爭議的克莉芙則選擇告上CAS，CAS在聲明中表示，WB不讓克莉芙在未經初步基因檢測的情況下參加即將舉行的WB賽事，克莉芙認為，WB要求選手必須先完成基因檢測才能參賽，這欠缺合理性；另外克莉芙日前也在臉書上澄清，自己並沒有要退出拳壇，同時指控經紀人耶斯法（Nasser Yesfah）言論不實，已經無法代表她。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中