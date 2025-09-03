拳擊》WB證實林郁婷缺席世錦賽 阿爾及利亞克莉芙選擇上訴

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025世界拳擊錦標賽明在英國利物浦登場，據路透社報導，世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）已透過郵件證實，這次巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌女將林郁婷確定沒有參賽；而先前同樣陷入性別爭議風暴的阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）則是上訴體育仲裁法庭（CAS），試圖推翻WB要求基因檢測的規定。

拳擊世錦賽預計在9月4日到14日舉行，這是WB在獲國際奧會（IOC）認證並取代國際拳擊總會（IBA）後，首次主辦世錦賽，而他們也要求參賽選手需強制接受性別檢測，並在上個月於官網公告相關性別檢測方式，明確定義將根據基因檢測結果，直接判定是男子選手或是女子選手。

台灣拳擊代表隊已經在週一出發，但拳擊協會表示，雖然已經將林郁婷所做的檢測報告繳交出去，但未獲得能否參賽的回應，而基於保護選手立場，不可能在沒有獲得對方保證之下讓選手出發；目前WB需要4到6週進行通案討論，這也代表林郁婷確定無法參賽，路透社則指出，WB已經透過電子郵件回覆證實「她並沒有代表她的國家出賽。」

不過，同樣陷入性別爭議的克莉芙則選擇告上CAS，CAS在聲明中表示，WB不讓克莉芙在未經初步基因檢測的情況下參加即將舉行的WB賽事，克莉芙認為，WB要求選手必須先完成基因檢測才能參賽，這欠缺合理性；另外克莉芙日前也在臉書上澄清，自己並沒有要退出拳壇，同時指控經紀人耶斯法（Nasser Yesfah）言論不實，已經無法代表她。

