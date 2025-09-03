美網》去年亞軍佩古拉輕取克雷琪可娃 連兩屆1盤未失晉4強

佩古拉。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年亞軍佩古拉（Jessica Pegula）近況甚佳，以6：3、6：3輕取捷克對手克雷琪可娃（Barbora Krejcikova），連兩屆都5連勝、1盤未失挺進美國網球公開賽女單4強，已是2014年同胞天后小威廉絲（Serena Williams）之後首見。

佩古拉穩紮穩打掌控節奏，反觀揮別傷病的克雷琪可娃，前役驚險搶救8個賽末點後體能恢復不及，地主第4種子順勢一路壓制，在亞瑟艾許中央球場僅花1小時26分鐘直落二出線，31歲大器晚成的佩古拉，也成為公開年代第2位滿30歲才首次兩度勇闖大滿貫4強的老將；過去義大利女將佩內塔（Flavia Pennetta）31歲時躋身2013年美網準決賽，並在兩年後紐約法拉盛公園掄元。

佩古拉把對戰雙料大滿貫冠軍克雷琪可娃改寫為2勝2負，並終止交手2連敗，「我感覺真的非常自在。這太瘋狂了，10年前從沒想過能打進大滿貫最後階段，但我又做到了。」至於準決賽對手，則為白俄羅斯球后兼衛冕者莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）單挑捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）的勝方。

