體育 棒球 旅外

MiLB》19歲林維恩旅美第一年火速升上2A！ 將與莊陳仲敖當隊友

2025/09/03 07:16

林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）林維恩。（資料照，記者王藝菘攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣旅美投手19歲小將林維恩，今天獲升小聯盟2A球隊密德蘭尋礦獵犬隊（Midland RockHounds），旅美第一年在短短5個月內就迅速升上2A舞台，將與同為運動家2A的台灣25歲投手莊陳仲敖當隊友。

來自平鎮高中的林維恩，他在2024年6月與運動家簽下總值135萬美元合約，成為第9位合約破百萬美元的台灣旅美選手。林維恩目前排在運動家自家農場潛力新秀第21名。

林維恩今年開季從1A出賽，出賽13場有10場先發，戰績1勝4敗、防禦率3.96，共投50局賞69次三振。林維恩在美國時間6月24日與另名台灣投手沙子宸，一起升上高階1A。

林維恩在高階1A出賽11場有1場先發，拿到3勝1敗、防禦率3.26，共投30.1局賞40次三振、丟12次保送，被打擊率為1成63，每局被上壘率為0.96。本季林維恩合計出賽24場有11場先發，共投80.1局賞109次三振。

