MLB

MLB》道奇100轟出爐！ 大谷翔平怪力敲193公里隊史最速轟（影音）

2025/09/03 07:42

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今天在3局上半開轟，以高達120英哩（193公里）的擊球初速，敲出在道奇生涯的第100轟，同時也是賽季第46轟，持續在全壘打王爭奪戰上競爭。

大谷翔平首打席面對先發投手姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）敲出98.4英哩的飛球出局，第二打席面對接替的大物新秀錢德勒（Bubba Chandler），以120英哩的超快擊球初速，與23度的擊球仰角，敲出373英尺的超狂平射砲，本季第46轟出爐。

大谷翔平高達120英哩的擊球初速，創下《Statcast》啟用以來，道奇史上最快的擊球初速、同時也是隊史最快的一發全壘打與生涯最快的一轟。若算上全聯盟的話，大谷今天的怪力轟是史上第6快全壘打。

大谷翔平在轉戰道奇首年敲出54轟，今年已經敲出46轟，合計294場出賽就敲出100轟，成為道奇史上前2季最快百轟的球員。

大谷翔平敲出轉戰道奇第100轟。（圖片取自大聯盟官網）大谷翔平敲出轉戰道奇第100轟。（圖片取自大聯盟官網）

