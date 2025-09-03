竹縣員東國中籃球隊上月摘金 校長：高強度密集訓練保持巔峰

新竹縣員東國中男子籃球隊捧回第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽冠軍後接受縣長楊文科公開表揚。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣員東國中男子籃球隊上個月中在花蓮，以6戰全勝的戰績，在全國41支隊伍中，一舉摘下第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽冠軍。

員東國中男籃隊成立11年，是竹縣唯一一支甲組籃球隊，屢屢突破國中甲級聯賽紀錄，為新竹爭光。去年就先在「全國中學籃球錦標賽」上贏得國男甲組冠軍，接著10月中又再捧回「全國中正盃」大學暨中學籃球賽的冠軍獎盃。

今年8月12日到17日，他們參加第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽，全國共有41支球隊交流比拚，最後他們以6戰全勝勇奪國中男子組冠軍。

校長呂詩琦說，前述成績拜高強度密集訓練而得，使得隊員們的體能能保持在巔峰、競賽熟能生巧。他們從去年12月就開始密集練習，就連溽暑也沒休息，耐心和毅力就是他們獲勝的關鍵。更難能可貴的是，隊員們課業上的學習也沒落下。

助理教練陳長甫說，這次比賽有很多甲組球隊分成2隊報名出戰，他們很多場戰況都很膠著，多虧隊員們憑著毅力堅持下去才能贏球。特別是對上甲組冠軍球隊，台北市信義國中時，對手的體型明顯勝出，員東的隊員們就只能靠速度、技巧、積極度來尋求突破。

上陣前他告訴大家「都是國中生，不用特別害怕」、「大家都是從０比０開始」展現自己的態度最重要。還好隊員們一起努力完成他交代的進攻和防禦重點、同心完成比賽，保持自己的競爭性去戰鬥終獲成功。

新竹縣員東國中男子籃球隊助理教練陳長甫（前）說，隊員們不論對手實力如何堅強，始終保持自己的競爭性求勝是致勝關鍵。（記者黃美珠攝）

新竹縣員東國中校長呂詩琦把該校男籃隊的傑出表現歸功於高強度的密集訓練。（記者黃美珠攝）

