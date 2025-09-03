晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷怪力轟創史上最狂核彈頭紀錄！有望挑戰「A-Rod」壯舉

2025/09/03 08:32

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第3局轟出陽春砲，本季第46轟出爐。這發全壘打是大谷翔平效力道奇隊的第100轟，同時也是「打者翔平」本季擔任球隊開路先鋒的第42轟，成為史上單季最多紀錄。

大谷翔平在第3局面對海盜農場大物新秀錢德勒（Bubba Chandler），他在1好3壞的情況下，逮中一顆內角99.2英哩（約159.6公里）的四縫線速球，轟出右外野陽春彈。大谷這一轟的擊球初速高達120英哩（約193.1公里）創生涯最快紀錄，飛行距離為373英尺，仰角僅23度。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大谷翔平今年扛球隊開路先鋒的第42轟，是大聯盟史上單季最多，超越2023年勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的41轟紀錄。

「打者翔平」只花294場就達成轉戰道奇隊的第100轟是道奇隊史最速，若以單一球隊最速100轟來算，大谷排史上第三快，前兩者是紅雀名將馬怪爾（Mark McGwire）只花230場達成100轟是史上最速，傳奇名將貝比魯斯（Babe Ruth）在洋基隊只花250場達成100轟居次。

若以選手效力球隊前兩個賽季來算，貝比魯斯在1920-21年合計敲113轟仍是史上最多紀錄，名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在2001-02年遊騎兵時期累積109轟居次，大谷翔平轉戰道奇隊至今累積100轟排第三。

