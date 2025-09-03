晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》幸運撿到大谷道奇百轟！ 20歲女球迷坦言不會賣掉無價之寶

2025/09/03 08:48

大谷翔平敲出第46轟。（路透）大谷翔平敲出第46轟。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平今天在與海盜一戰，敲出轉戰道奇第100轟，賽季第46轟出爐，幸運撿到全壘打球的20歲球迷直言，他不會將球賣出去。

大谷翔平在3局面對大物投手錢德勒（Bubba Chandler）以120英哩的擊球初速，敲出自己生涯與道奇隊史最快的一發全壘打，轉戰道奇2季294場出賽就敲出100轟，寫下隊史最快紀錄，以及史上在單一隊伍前2季第三多轟紀錄。

根據日媒報導，一位20歲的女球迷接到大谷翔平的道奇百轟球，他回憶當時來球速度真的很快，心裡想著「不要接、不要接」隨後球在自己還沒反應過來的情況下恰巧落在他的身前。「我完全不敢相信。」當時他身邊的球迷都叫她趕快把球給拿起來：「如果是我爸絕對會賣掉，但我不會賣，對我來說是無價之寶，如果賣掉他就不在我身邊了，所以我不會賣。」該球被球場的男性工作人員寫上了「Ohtani 46thHR」作為證明。

