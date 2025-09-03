MLB》大谷怪力彈+猛打賞無用 道奇牛棚不穩遭海盜痛擊、近4戰吞3敗

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第3局轟出陽春砲，本季第46轟出爐。這發全壘打是大谷翔平效力道奇隊的第100轟，大谷全場3安2打點，但道奇牛棚不穩、合計4局失掉5分，道奇最後在客場以7比9敗給海盜，讓國聯西區龍頭道奇近4場吞3敗。

道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）今天開賽不穩，單局被敲3安包含2支二壘安打、丟2次保送，外加1支高飛犧牲打，讓海盜首局打進4分。克蕭從第2局開始回穩，後面4局沒有再被敲安，完成5局投球工作。

道奇打線第2局攻回1分，第3局大谷翔平從海盜大物新秀錢德勒（Bubba Chandler）手中轟出陽春砲，這轟的擊球初速高達120英哩（約193公里），創大谷生涯最快一轟和道奇最速轟紀錄。「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）接著敲適時安，道奇單局追回2分。第4局道奇帕赫斯（Andy Pages）敲追平陽春彈，雙方戰成4比4平手。

第6局道奇換火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）後援，一上來連丟2次保送，1出局後海盜戴維斯（Henry Davis）敲超前適時安拿1分。道奇趕緊換崔南（Blake Treinen）救火，雖然先用三振抓到1個出局數，卻被海盜特里奧洛（Jared Triolo）敲帶有2分打點的二壘安打，讓海盜單局進帳3分。

道奇7局上反攻，羅哈斯（Miguel Rojas）安打、大谷翔平敲二壘安打，讓道奇攻占二、三壘。道奇球星貝茲（Mookie Betts）用滾地球護送1分，道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）敲投手前滾地球，讓三壘跑者大谷翔平遭到夾殺出局。明星捕手史密斯（Will Smith）敲適時安拿分，道奇單局拿2分。

海盜打線7局下、8局下各追加1分，大谷翔平第9局敲帶有1分打點的二壘安打，但道奇最終仍輸掉比賽。

大谷翔平全場5打數3安都是長打，貢獻2打點，包含一發陽春砲，本季第46轟出爐，賽後打擊率為2成79，整體攻擊指數為0.998。

克蕭主投5局失4分，賞3次三振、丟4次保送，無關勝敗，賽後防禦率為3.28。亨利奎茲0.1局失3分、丟2次保送，吞本季首敗。剛歸隊的寇派克（Michael Kopech）0.1局失1分、丟1次保送。葉茲（Kirby Yates）1局失1分、也有丟1次保送。

海盜隊團隊打擊率2成34排全大聯盟第27名，今天卻靠8安攻下9分，主因在於道奇投手群丟出多達8次四壞。錢德勒4局失3分摘本季第2勝。

120 mph for Shohei's 100th homer as a Dodger! pic.twitter.com/iIukEIr5UP — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） September 2, 2025

