MiLB》直球最慢143公里！佐佐木朗希首局挨2轟失4分、防禦率破7

2025/09/03 10:02

佐佐木朗希復健賽防禦率依舊維持在7以上。（資料照）佐佐木朗希復健賽防禦率依舊維持在7以上。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇佐佐木朗希今天進行小聯盟復健賽，結果他首局就被敲出兩轟狂丟4分，最終留下5局失4分表現，最快球速僅96.9英哩，最慢甚至只有89.0英哩。

佐佐木朗希上場比賽飆出最快98.8英哩（約158.9公里）球速，但僅投3.2局失掉3分吞敗，在上場比賽他就被記到直球最慢出現90.4英哩（約145.5公里）的速度。

今天佐佐木朗希在首局就被打爆，在開局迅速讓前兩棒擊出滾地球出局後，竟馬上對下棒投出觸身球保送，隨後柯爾（Zach Cole）大棒一揮，狙擊僅94.5英哩的速球形成2分砲，接著佐佐木朗希再次投出四壞保送，又被下棒的辛格頓（Jon Singleton）鎖定94.4英哩偏高直球形成2分砲，單局狂失4分。

不過在首局亂流後，佐佐木朗希表現回穩，2下投出變相3上3下，3下投出1個四壞保送無失分，4下與5下都投出3上3下，

今天佐佐木朗希用69球投滿5局，最快球速96.9英哩，最慢僅89.0英哩（約143公里），均速94.3英哩比今年96英哩慢，送出2K、2BB，與1次觸身球，被打3安含2轟，賽後防禦率從7.00上升到7.07。

