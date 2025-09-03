美網》萬卓索娃賽前傷退 球后莎巴蓮卡兵不血刃晉4強

莎巴蓮卡。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）因膝傷賽前傷退，讓白俄羅斯球后兼衛冕者莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）兵不血刃晉級2025年美國網球公開賽女單4強，再度對決去年亞軍的地主第4種子佩古拉（Jessica Pegula）。

「我很遺憾地宣布，由於膝傷不得不退出今晚8強賽事。」萬卓索娃為2023年溫布頓錦標賽冠軍，職業生涯卻飽受運動傷害所苦，此行好不容易力退義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini）、哈薩克第9種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等勁敵，身體又出狀況，26歲的她發聲明表示，「今天我盡力上場，但熱身時膝蓋再次感到不適。諮詢賽會醫師後，決定不冒險加重傷勢。我感謝大家對本屆美網支持，並向所有期待這場比賽的球迷們致歉。」

莎巴蓮卡在Instagram發文回應：「萬卓索娃經歷了這麼多，我為她感到遺憾。她一直打得非常好，我知道這對她有多痛苦。好好照顧自己，希望妳能早日康復。」莎巴蓮卡4強遭遇佩古拉，重演去年美網冠軍戰戲碼，頭號種子過往對戰7勝2負，從去年辛辛那提、美網到今年邁阿密決戰3連勝且1盤未失。

