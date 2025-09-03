晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》東園國小奪冠 蔣萬安宣布加碼498萬訓練大禮包

2025/09/03 09:59

東園國小奪威廉波特冠軍，蔣萬安請吃和牛、海鮮大餐，並宣布提供498萬訓練大禮包。（北市教育局提供）東園國小奪威廉波特冠軍，蔣萬安請吃和牛、海鮮大餐，並宣布提供498萬訓練大禮包。（北市教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區東園國小少棒隊於今年威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，台北市長蔣萬安也宣布加碼提供「棒球訓練獎勵大禮包」，將挹注498萬元提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，並將規劃新增1名專任運動教練，並加設「棒球菁英留才獎學金」，協助優秀選手留在台北發展；體育局則協調青年公園棒球場優先提供東園少棒使用，每年並補助30萬元基站經費。另，9月7日將辦理奪冠遊行，歡迎共襄盛舉。

東園國小小將們8月30日帶著榮耀錦旗凱旋返國，北市副市長林奕華率領市府團隊親赴桃園機場迎接，並送上台北市長蔣萬安的「大餐邀請卡」；蔣萬安隨後也於9月1日兌現承諾，特別安排慶功餐會，慰勞所有小球員及辛苦的教練團，並感謝教練長年悉心栽培與家長給予的支持，讓孩子無後顧之憂專注於賽事。

蔣萬安也宣布，將挹注498萬元「訓練獎勵大禮包」予東園國小，教育局將提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，並將規劃新增1名專任運動教練，另外加設「棒球菁英留才獎學金」以協助優秀選手留在臺北持續發展。

另方面，體育局則協調青年公園棒球場優先提供東園少棒使用，每年並補助30萬元基站經費，期許能落實選手們平時訓練期間的照顧，能專注於專長訓練，更鼓勵孩子勇敢追夢。

此外，教育局、台北捷運公司、北捷遊憩公司與悠遊卡公司也攜手提供「冠軍專屬悠遊卡」，球員以及教練可免費搭乘捷運1年；並贈送台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園一日票券及台北小巨蛋滑冰券，另還有台北捷運人氣明星「捷米」玩偶。

蔣萬安強調，東園國小少棒隊不只是台北的驕傲，更是凝聚城市向心力的精神象徵。不論是獎勵或培訓資源，都是對選手努力的肯定，也是給予他們繼續逐夢的支持；期許小朋友們未來無論走到哪裡，熱愛棒球的精神永遠不滅。

蔣萬安也宣布，9月7日將舉辦「東園少棒2025威廉波特世界冠軍凱旋遊行活動」，邀請市民共襄盛舉，以熱烈掌聲迎接屬於台北的榮耀與驕傲，鼓舞未來更多榮耀誕生。

