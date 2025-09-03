MLB》史上最貴索托近5戰狂敲5轟+4盜 大都會打爆美中龍頭老虎

大都會強打索托開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打索托（Juan Soto）今天轟出一發陽春砲，本季第37轟出爐，近5場敲5發全壘打，大都會全場敲17安包含4轟，其中阿隆索（Pete Alonso）單場雙響砲，幫助大都會在客場以12比5擊敗美聯中區龍頭老虎。

阿隆索首局就敲陽春彈，老虎1局下靠托克森（Spencer Torkelson）、培瑞茲（Wenceel Pérez）適時安拿2分。大都會第4局大爆發，麥克尼爾（Jeff McNeil）適時安、穆林斯（Cedric Mullins）高飛犧牲打，以及捕手托倫斯（Luis Torrens）敲三分砲，單局進帳5分。

大都會打線第7局大爆發，索托逮中老虎投手派岱克（Chris Paddack）一顆84英哩變速球，轟出右外野陽春砲，這一轟的飛行距離有408英尺、擊球初速為108.8英哩。阿隆索接著「背靠背」開轟，麥克尼爾、貝堤（Brett Baty）適時安、林多（Francisco Lindor）高飛犧牲打，讓大都會單局灌進6分。老虎打線9局下追回3分，大都會最終收下2連勝。

大都會強打阿隆索開轟。（美聯社）

索托全場2安1打點，包含一發陽春砲，另跑出1次盜壘成功，這是他近4場的第4盜。阿隆索單場2安都是全壘打，本季全壘打數也來到33轟。

索托去年季後以15年7.65億美元（約新台幣237億）的史上最大約轉戰大都會，本季出賽137場，交出37轟、91分打點，跑27盜是單季新高、選114次保送，打擊率2成59，上壘率3成99，長打率5成24，整體攻擊指數為0.923。

大都會大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）繳出6局失2分好投，賞7次三振，丟3次保送，本季先發4場就拿4勝，賽後防禦率為1.37。大都會收近5戰第3勝，目前以75勝64敗居國聯東區第二、排國聯外卡第三的位置。

老虎27歲投手隆恩（Sawyer Gipson-Long）先發4局失6分吞本季第2敗。老虎隊仍以80勝60敗居美聯中區龍頭，但近9戰吞7場敗仗。

Juan Soto clubs his 5th home run in his last 5 games! pic.twitter.com/EWnrjjRRue — MLB （@MLB） September 3, 2025

