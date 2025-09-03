晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》「帥一下教練」駱政宇再吐金句 「不是光靠努力就能成功」

2025/09/03 10:31

東園少棒隊訓練前教練駱政宇講解練球內容。（資料照，記者林正堃攝）東園少棒隊訓練前教練駱政宇講解練球內容。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕33歲的東園少棒教練駱政宇，在威廉波特冠軍戰走上投手丘對小球員說，「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已...」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，事實上，他曾懷抱職棒夢想，只是自評實力不足以擠進窄門，後來以教練身分耕耘基層棒球，用不同的身分在棒球圈綻放光芒。

駱政宇笑說，小時候胖胖的又好動，就到東園少棒打球，總教練正是賴敏男，大部分棒球選手都有職棒夢想，他也不例外，但自知實力實力不夠，打到愈上面進步愈困難，正如百米短跑選手一樣，要進步0.01秒都很難，他跟同梯郭阜林、吳東融曾一起練球比賽，有自知之明，「不是光靠努力就能成功。」

由於實力並不突出，駱政宇說，他會守一、二、三壘，守游擊和外野也沒問題，「多一個守備位置才有更多機會，教練問說會不會守，我一定要說會，不然機會就是別人的，除了投手和捕手，其他7個位置我都會守。」

駱政宇出身大理高中、萬能科大，後來到國訓服役，2015年退伍，曾參加中職測試會但未獲職棒球團推薦，此時賴敏男來電說東園少棒有教練缺，問他有沒有意願，只思考一下就答應。

沒能一圓職棒夢，賴政宇說，不會沮喪，原本評估可以通過測試會，應該能在選秀後段輪次被選到，沒想到連測試會都沒通過，想說不要再浪費時間了，轉換跑道繼續待在他熱愛的棒球領域，雖然沒能打進職棒，能以教練身分服務基層棒球也不錯。

只是，駱政宇回到母校棒球隊當教練讓他大開眼界，他苦笑著說，「跟我之前想的有些出入，第一年當教練，小朋友光排隊都不會，排隊竟然也要人教，這是我無法想像的事情，少棒不是先教球，而要先教禮貌和規矩，」

今年東園少棒勇奪威廉波特世界冠軍，駱政宇認為，最累的是這次帶完威廉波特代表隊，必須重新調整、心態歸零，再一步一步教下一批小學弟，球技的部分擺在最後順位，要先教他們做人和學會尊重人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中