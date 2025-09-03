威廉波特少棒》「帥一下教練」駱政宇再吐金句 「不是光靠努力就能成功」

東園少棒隊訓練前教練駱政宇講解練球內容。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕33歲的東園少棒教練駱政宇，在威廉波特冠軍戰走上投手丘對小球員說，「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已...」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，事實上，他曾懷抱職棒夢想，只是自評實力不足以擠進窄門，後來以教練身分耕耘基層棒球，用不同的身分在棒球圈綻放光芒。

駱政宇笑說，小時候胖胖的又好動，就到東園少棒打球，總教練正是賴敏男，大部分棒球選手都有職棒夢想，他也不例外，但自知實力實力不夠，打到愈上面進步愈困難，正如百米短跑選手一樣，要進步0.01秒都很難，他跟同梯郭阜林、吳東融曾一起練球比賽，有自知之明，「不是光靠努力就能成功。」

由於實力並不突出，駱政宇說，他會守一、二、三壘，守游擊和外野也沒問題，「多一個守備位置才有更多機會，教練問說會不會守，我一定要說會，不然機會就是別人的，除了投手和捕手，其他7個位置我都會守。」

駱政宇出身大理高中、萬能科大，後來到國訓服役，2015年退伍，曾參加中職測試會但未獲職棒球團推薦，此時賴敏男來電說東園少棒有教練缺，問他有沒有意願，只思考一下就答應。

沒能一圓職棒夢，賴政宇說，不會沮喪，原本評估可以通過測試會，應該能在選秀後段輪次被選到，沒想到連測試會都沒通過，想說不要再浪費時間了，轉換跑道繼續待在他熱愛的棒球領域，雖然沒能打進職棒，能以教練身分服務基層棒球也不錯。

只是，駱政宇回到母校棒球隊當教練讓他大開眼界，他苦笑著說，「跟我之前想的有些出入，第一年當教練，小朋友光排隊都不會，排隊竟然也要人教，這是我無法想像的事情，少棒不是先教球，而要先教禮貌和規矩，」

今年東園少棒勇奪威廉波特世界冠軍，駱政宇認為，最累的是這次帶完威廉波特代表隊，必須重新調整、心態歸零，再一步一步教下一批小學弟，球技的部分擺在最後順位，要先教他們做人和學會尊重人。

