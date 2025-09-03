晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》45歲大威結束驚奇之旅 女雙8強不敵頭號種子勁敵

2025/09/03 10:32

大威廉絲。（路透）大威廉絲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大威廉絲（Venus Williams）結束2025年美國網球公開賽的驚奇之旅，這位45歲地主老將攜手加拿大後輩費南德茲（Leylah Fernandez），以1：6、2：6不敵頭號種子捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），女雙8強止步。

大威廉絲本屆美網獲得外卡三線出擊，儘管女單、混雙都未能開胡，女雙她與22歲費南德茲首度組軍，美加老少配大爆冷門連闖三關、淘汰兩組種子勁敵後，大威還公開喊話已退休的妹妹小威廉絲（Serena Williams）擔任現場指導教練，雖然天后小威並未現身紐約法拉盛公園，仍透過電話提供許多過來人的寶貴建議。大威職業生涯大滿貫女單7冠當中，包括兩度美網主場封后，她還攜手小威贏得14座四大賽女雙金盃。

賽後西尼亞可娃表示，現階段還能與傳奇球星大威再度交手是種榮幸；同樣美籍非裔的湯森更直言，從小看著威廉絲姊妹出賽才跟著打球，尤其是美網電視轉播，這位女雙現任球后說：「相當激勵人心，我和妹妹真的渴望像她們那樣成功，今天能和大威在場上隔網交鋒，讓我感到非常驕傲。」

頭號種子捷克西妮亞可娃（左）／美國湯森（右）。（法新社）頭號種子捷克西妮亞可娃（左）／美國湯森（右）。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中