美網》45歲大威結束驚奇之旅 女雙8強不敵頭號種子勁敵

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大威廉絲（Venus Williams）結束2025年美國網球公開賽的驚奇之旅，這位45歲地主老將攜手加拿大後輩費南德茲（Leylah Fernandez），以1：6、2：6不敵頭號種子捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），女雙8強止步。

大威廉絲本屆美網獲得外卡三線出擊，儘管女單、混雙都未能開胡，女雙她與22歲費南德茲首度組軍，美加老少配大爆冷門連闖三關、淘汰兩組種子勁敵後，大威還公開喊話已退休的妹妹小威廉絲（Serena Williams）擔任現場指導教練，雖然天后小威並未現身紐約法拉盛公園，仍透過電話提供許多過來人的寶貴建議。大威職業生涯大滿貫女單7冠當中，包括兩度美網主場封后，她還攜手小威贏得14座四大賽女雙金盃。

賽後西尼亞可娃表示，現階段還能與傳奇球星大威再度交手是種榮幸；同樣美籍非裔的湯森更直言，從小看著威廉絲姊妹出賽才跟著打球，尤其是美網電視轉播，這位女雙現任球后說：「相當激勵人心，我和妹妹真的渴望像她們那樣成功，今天能和大威在場上隔網交鋒，讓我感到非常驕傲。」

