MLB》今永昇太優質先發、相隔1個月摘勝投 轉戰勇士的金河成繳雙安

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍球星今永昇太今天交出6局失3分的優質先發，幫助小熊最後在主場以4比3擊敗勇士。今永昇太收本季第9勝，也是相隔1個月收下勝投。

今永昇太前3局沒有被敲安，小熊打線3局下靠明星外野手塔克（Kyle Tucker）的三分砲、哈普（Ian Happ）的適時安，單局打進4分。

不過今永昇太在第4局不穩，先被勇士強打歐森（Matt Olson）敲三壘安打，接著今永發生暴投，讓勇士攻回1分。接著勇士打者阿爾比斯（Ozzie Albies）敲陽春砲，單局拿2分。勇士打線第5局靠懷特（Eli White）的陽春砲追至1分差。

今永昇太續投第6局，先解決歐森，雖然被阿爾比斯敲安，今永讓勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）敲雙殺打，形成另類3上3下，也完成投球工作。小熊牛棚聯手3局無失分守住戰果。

總計今永昇太主投6局用78球，被敲5安失3分，賞2次三振、丟1次保送，賽後防禦率為3.15。

這是今永昇太自美國時間7月30日之後，再度收下勝投。今永在8月份5場先發0勝吞2敗；此外，小熊日籍好手鈴木誠也全場3支0，選到1次保送，跑回1分，賽後打擊率為2成45。

剛轉戰勇士的韓籍游擊手金河成，今天全場貢獻2安，賽後打擊率為2成27。勇士左投溫茲（Joey Wentz）先發4局失4分，吞本季第5敗。

