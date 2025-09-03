MLB》被大谷翔平193公里怪力轟震撼！ 海盜大物：真的假的...

錢德勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜大物新秀錢德勒（Bubba Chandler）今天面對道奇繳出4局失3分表現奪勝，賽後他坦言被大谷翔平敲出的那發全壘打，擊球初速讓他感到相當錯愕。

錢德勒在3局接替先發的姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski），結果馬上被大谷翔平以高達120英哩的擊球初速，打出道奇隊史最快一轟，該分也是錢德勒生涯首度失分。

身為百大新秀排名最高的投手大物，錢德勒前2場出賽都以後援身分登板投4局無失分，拿下1勝1救援成功，寫下史上僅5人辦到的紀錄。

錢德勒今天同樣投4局，被打6支安打含2轟，失掉3分都是責失分，送出3K沒有保送，雖投出生涯前3戰的最糟糕表現，但仍收下第2勝。

賽後錢德勒談到被大谷翔平擊出的全壘打道：「看到記分板上的擊球初速，我心想『真的假的』居然被打出這麼強的球...。」、「那就是他在等的球。不過，對那支全壘打我無話可說，完全就是自己的失投。我原本想要投前面讓他揮空的那種球（該打席第3球，99英哩偏高直球），但還是投太甜了。」

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH pic.twitter.com/EFxw2IPbUE — MLB （@MLB） September 2, 2025

