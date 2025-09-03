晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》懂理財！柯瑞淨資產約73億 前皇馬球星貝爾也想借鏡

2025/09/03 11:00

柯瑞與貝爾。（資料照）柯瑞與貝爾。（資料照）

〔記者粘藐云/綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）已連續9個賽季都是NBA單季薪資最高的球員，除了球場上的收入，柯瑞懂得投資且和運動品牌Under Armour簽下長期合約，外媒評估他的淨資產約為2.4億美元（約73億台幣），也是運動員財富管理的標竿。

威爾斯足球傳奇球星貝爾（Gareth Bale）日前在受訪時聊到關於運動員財富管理的話題，他認為，柯瑞是很好的例子，「我知道他還在打球，但你可以看到，他也很努力地做生意，做他喜歡的事情，無論是慈善事業、賺錢，或者其他的事情。」他提到，柯瑞一直在為退休做準備，並全神貫注在自己想做的事情上，可以從他身上汲取一些經驗。

《FADEAWAY WORLD》指出，柯瑞目前的淨資產為2.4億美元，他最近在接受《Complex》採訪時提到，他認為NBA球員的薪水太低，因為他們在退休前無法投資球隊。不過，柯瑞還有一個目標是希望能推廣、發展籃球，甚至在退休後追隨「籃球之神」喬丹的腳步，開始投資NBA球隊；喬丹為首位在退役後投資NBA球隊的球員，也是首位在退休後成為億萬富翁的運動員。

