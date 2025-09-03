威廉波特少棒》用禁賽輸球換宋晟睿的未來 賴敏男認為很值得

東園少棒時期的宋晟睿。（賴敏男提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕東園少棒總教練賴敏男帶領子弟兵勇奪威廉波特世界冠軍振奮人心，出身東園的職棒球星為數眾多，中信兄弟外野手宋晟睿就是代表性球星，賴敏男說，東園少棒選手不只要打球，功課也要寫，該讀的書不會少讀，當年天分絕佳的宋晟睿不愛寫功課，態度也有點問題，就決定幾個盃賽不讓宋晟睿出賽，球隊因此輸球，「我認為輸幾場比賽沒關係，希望他變乖就好。」

賴敏男認為，當初宋晟睿被「冰」就說會悔改，現在回過頭看確實有效果，不但沒走偏，還延續棒球生涯，「我覺得少棒球員不能因球技好就為所欲為，禁賽前有跟家長溝通，他們也能充分理解，希望兒子行為能有所改善。」

「當時覺得很難過。」宋晟睿回想起這一段往事，感到有些不好意思，他說，在東園明明有機會可以比賽，但很多比賽都沒報名，後來他改過自新，應該要轉變自己的想法和心態，然後多用點心。

宋晟睿認為，小朋友本來就會比較叛逆、調皮，有時候會想要逃避，因為少棒練球滿累的，教練又嚴格就會畏懼，不過這一路下來覺得很值得，賴教練讓他成長很多，很開心有那麼好的教練，「賴教練是刀子口、豆腐心，球場上很嚴厲，私底下是很好的教練，注重場上每個細節，只要失誤或課業沒做好就會比較兇。」宋晟睿笑說，賴教練從以前看到現在，外表竟然都沒什麼變。

宋晟睿說，他原本就讀土城國小，家人在東園少棒打球，就轉學到東園，「我不喜歡輸別人，好勝心很強，看到別人在我前面就想超越他，我以前還沒去東園少棒，有一個同學很強，我就一直想超越他，不管投打跑都不想輸給他，進東園也以此為目標，後來有超越他就覺得很開心，自己有做到。」

