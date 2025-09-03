籃球歐錦賽》好享受比賽 約基奇被拍到比賽中在板凳席唱歌

約基奇今夏代表塞爾維亞出戰歐錦賽。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）今夏隨著塞爾維亞出戰歐錦賽，近日比賽發生有趣的一幕，在大勝捷克的比賽中，約基奇被拍到在板凳席上跟著現場音樂唱歌。

塞爾維亞日前以82比60大勝捷克，小組賽取得4勝0敗，而該場比賽約基奇輕鬆寫意，僅打18分鐘繳出6分7籃板4助攻的成績，有趣的是，他還在現場被拍到在板凳上跟著音樂唱歌。

本屆歐錦賽約基奇曾單場攻下39分高分，而他除了對塞爾維亞有直接戰力幫助外，也幫助陣中小老弟在場上吸取經驗，同樣在NBA打球的熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）就表示，和約基奇同隊攻守兩端都可以學到很多東西。

「如果你在對的時間和對的位子上，他就會找到你。」約維奇稱讚老大哥約基奇，表示他很有天賦、在場上十分聰明，和他一起打球真的很輕鬆。

