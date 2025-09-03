晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球歐錦賽》好享受比賽 約基奇被拍到比賽中在板凳席唱歌

2025/09/03 11:29

約基奇今夏代表塞爾維亞出戰歐錦賽。（資料照，路透）約基奇今夏代表塞爾維亞出戰歐錦賽。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）今夏隨著塞爾維亞出戰歐錦賽，近日比賽發生有趣的一幕，在大勝捷克的比賽中，約基奇被拍到在板凳席上跟著現場音樂唱歌。

塞爾維亞日前以82比60大勝捷克，小組賽取得4勝0敗，而該場比賽約基奇輕鬆寫意，僅打18分鐘繳出6分7籃板4助攻的成績，有趣的是，他還在現場被拍到在板凳上跟著音樂唱歌。

本屆歐錦賽約基奇曾單場攻下39分高分，而他除了對塞爾維亞有直接戰力幫助外，也幫助陣中小老弟在場上吸取經驗，同樣在NBA打球的熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）就表示，和約基奇同隊攻守兩端都可以學到很多東西。

「如果你在對的時間和對的位子上，他就會找到你。」約維奇稱讚老大哥約基奇，表示他很有天賦、在場上十分聰明，和他一起打球真的很輕鬆。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中