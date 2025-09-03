MLB》德弗斯開轟後上演大場面！弗里蘭先發投8球「下班」吞第14敗

巨人、洛磯兩隊板凳清空。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人強打德弗斯（Rafael Devers）今天首局開轟、本季第30轟出爐，卻引發大場面，導致3人被趕出場。巨人最後在客場以7比4擊敗墊底洛磯。巨人隊打線連16場都有出現全壘打並列隊史第二多紀錄，有望挑戰1947年隊史連19場開轟紀錄。

德弗斯首局擊出右外野兩分砲後，他看著球飛出大牆後帥氣甩棒才開始跑壘，洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）不滿德弗斯的慶祝動作，雙方互嗆、兩隊立即清板凳爆發肢體衝突。經裁判檢視後，把弗里蘭、巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）、三壘手查普曼（Matt Chapman）趕出場。

請繼續往下閱讀...

巨人強打德弗斯開轟。（美聯社）

巨人打線第5局靠施密特（Casey Schmitt）陽春砲、佛羅雷斯（Wilmer Flores）兩分彈追加分數。洛磯古德曼（Hunter Goodman）第5局敲適時安拿1分，第7局再擊出兩分砲，助洛磯追至4比5。第9局巨人捕手貝利（Patrick Bailey）擊出兩分砲追加保險分，最終收下勝利。

今年從紅襪轉戰巨人的德弗斯，本季出賽140場交出30轟、96分打點，打擊率2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.874。此外，德弗斯今天是擔任先發一壘手，比賽後段改守三壘，這是他本季首度鎮守三壘防區。

擔任先發投手的弗里蘭只面對2個人次，共投8球，挨轟失2分，因起衝突就被趕出場，吞本季第14敗並列全大聯盟第二多，賽後防禦率為5.41。

巨人強投韋伯（Logan Webb）5局失2分，摘本季第13勝。巨人近10戰拿9勝，目前以70勝69敗居國聯西區第三，距離國聯外卡第三的大都會有5場勝差。

Something you don't see every day in the Giants vs. Rockies game.



Rafael Devers hits a home run off of Kyle Freeland. Freeland yells at Devers for staring at the home run and the benches cleared as Devers was running the bases.



Dave Flemming and Javier Lopez had the call. pic.twitter.com/wn6JudUYTE — Awful Announcing （@awfulannouncing） September 3, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法