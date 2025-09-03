美網》艾卡拉茲表現近乎完美拉出5連勝 勇闖4強寫下超狂紀錄

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽男單8強，以6：4、6：2、6：4橫掃捷克20種子萊赫卡（Jiri Lehecka），以一盤未失之姿拉出5連勝，強勢挺進4強，還寫下一難得紀錄。

艾卡拉茲在美網表現強勢，5連勝以來不僅一盤未失，且只掉過1個發球局，而22歲的他更成為2008年的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，未丟一盤打進大滿貫4強的最年輕選手。

對於今天再次以直落三輕騎過關，艾卡拉茲說：「我覺得自己今天打得很好，也打出近乎完美的比賽，現在剩下最後2步，接下來就拭目以待，看看會發生什麼事，但無論如何，我的感覺很好，充滿爭取勝利的動力。」

艾卡拉茲今年表現十分神勇，他本季已取得59勝6負的傲人戰績，但他認為每場比賽都很不容易，實際上也在進行「兩場比賽」，他說：「一個是比賽本身，像是球場上的得分，另一個是場外肢體語言的較量，不管多累，甚至覺得自己無法比賽，你還是要讓對手看出你很有精神，因此對我來說，我走動的方式，各種態度，以及我在每個分數之間的肢體語言都非常重要，這等於告訴對手還有很多麻煩，想打敗我，你必須付出很大的努力。」

