晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》艾卡拉茲表現近乎完美拉出5連勝 勇闖4強寫下超狂紀錄

2025/09/03 11:14

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽男單8強，以6：4、6：2、6：4橫掃捷克20種子萊赫卡（Jiri Lehecka），以一盤未失之姿拉出5連勝，強勢挺進4強，還寫下一難得紀錄。

艾卡拉茲在美網表現強勢，5連勝以來不僅一盤未失，且只掉過1個發球局，而22歲的他更成為2008年的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，未丟一盤打進大滿貫4強的最年輕選手。

對於今天再次以直落三輕騎過關，艾卡拉茲說：「我覺得自己今天打得很好，也打出近乎完美的比賽，現在剩下最後2步，接下來就拭目以待，看看會發生什麼事，但無論如何，我的感覺很好，充滿爭取勝利的動力。」

艾卡拉茲今年表現十分神勇，他本季已取得59勝6負的傲人戰績，但他認為每場比賽都很不容易，實際上也在進行「兩場比賽」，他說：「一個是比賽本身，像是球場上的得分，另一個是場外肢體語言的較量，不管多累，甚至覺得自己無法比賽，你還是要讓對手看出你很有精神，因此對我來說，我走動的方式，各種態度，以及我在每個分數之間的肢體語言都非常重要，這等於告訴對手還有很多麻煩，想打敗我，你必須付出很大的努力。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中