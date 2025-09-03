PLG》林志傑手傷復原進度曝光 他依舊是年輕球員想挑戰對象

林志傑（右）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士「野獸」林志傑在上季總冠軍賽第7戰左手腕骨折，領隊許晉哲在出席選秀會時，提到他目前復原狀況，他透露，林志傑體能狀況依舊維持得很好，但受傷的左手還在復原階段，因為手腕內的鋼釘和鋼板，左手角度還是會受影響。

43歲的林志傑原本有意在上季退休，但季末他選擇和球隊續約再戰，只是他在和桃園領航猿總冠軍賽第7戰中，因一次封阻落地不慎導致左手腕骨折，目前尚在復原階段，總教練吳永仁日前透露，他可能無法趕在開季東亞超級聯賽首戰回歸。

對於林志傑目前狀況，許晉哲表示，其實他的身體狀況維持得相當好，8月25日時剛回診，檢查左手腕鋼板與鋼釘的狀況，「目前狀況都很好，但受限於手腕內的鋼板與鋼釘，他的左手手腕的角度無法像以前一樣擺動自如，靈活度會有影響，但右手部分是完全沒問題，他都有維持自主訓練，重訓的部分也照舊只是可能重量有影響。」另外，目前林志傑已開始進行投籃，球隊日前也釋出他訓練影片，令球迷相當期待。

不過，林志傑仍是目前台灣年輕球員追逐的目標，昨天在選秀會上，包含狀元葉惟捷、榜眼林宇謙都表示，很期待在進入聯盟後，有機會和林志傑交手。

