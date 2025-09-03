MLB》葛里遜滿貫砲重擊太空人王牌、爵士哥雙響！洋基9戰豪取8勝

葛里遜滿貫砲奠定勝基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天靠著葛里遜（Trent Grisham）的滿貫砲痛擊太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），加上「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）單場雙響砲與王牌左投佛里德（Max Fried）7局好投，終場以7：1痛宰太空人，近9戰豪取8勝。

洋基作客太空人系列賽首戰，雙方都派出王牌左投登板，奇澤姆在2上先馳得點，賽季第27轟砲轟瓦德茲助隊取得2：0領先，5局換葛里遜發威，本季第29轟滿貫彈讓瓦德茲狂失6分。太空人在6下追回1分，8上奇澤姆再次開砲，單場雙響、賽季第28轟出爐，助隊7：1取勝。

Trent Grisham GRAND SLAM pic.twitter.com/a70wPu1Khe — MLB （@MLB） September 3, 2025

佛里德今天表現完全力壓瓦德茲，7局好投只丟1分，被打4支安打，送出5次三振與3次保送，防禦率下降到2.98，收下本季第15勝。5局失6分的瓦德茲只能黯然吞下本季第8敗（12勝），賽後防禦率上升到3.40。

