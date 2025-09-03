TPBL》夢想家赴日對上秋田北部喜悅 新主帥簡浩首戰受矚目

夢想家赴日進行交流賽。（福爾摩沙夢想家提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕福爾摩沙夢想家職業籃球隊今正式啟程前往日本秋田，以國際交流賽替本季賽事翻開新頁！繼去年首度前往日本，與 B.LEAGUE一級球隊仙台 89 ERS進行友誼交流後，今年夢想家再度踏上日本舞台，將在9月5日台灣時間晚間18點05分，於秋田市立體育館出戰另一支 B.LEAGUE 勁旅秋田北部喜悅，連續第2年以移地賽事揭開序幕。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「延續去年與仙台 89 ERS交流的成果，我們深信這樣的國際賽事能夠幫助球員累積更多經驗，也進一步推廣臺灣籃球文化。今年能再度前往日本，與秋田北部喜悅交手，是我們非常珍惜的機會。感謝臺中市政府一路的支持，讓我們能把夢想家的精神持續帶到國際舞臺。」

「根據去年的經驗以及球探報告，日本球隊的防守壓迫品質都很高，也希望球隊可以做出應對並從中學習。」對於再次前往日本，新任總教練簡浩也認為，面對國際賽事表現優異的日本，他們的職業聯賽球隊不論在場內場外的表現與準備都值得學習。

「當然是要贏球。但除此之外目標是要把目前訓練的攻守系統展現出來。」對於這次交流賽的目標，簡浩表示，「順利協助球隊的準備是總教練重要的工作，也很期待在這次機會能幫助球隊展現應有的實力。」

夢想家期望日本交流賽不僅是球隊新球季的首場對外亮相，更象徵球隊持續放眼在地、走向國際的腳步。夢想家將帶著一貫的團隊精神與拚戰態度，並透過比賽推廣台中在地文化與觀光，也學習秋田經營職業球隊的精神，深化臺日籃球交流與城市友誼。

