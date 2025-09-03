MLB》生涯前4場先發都勝投 大都會大物麥克萊恩改寫隊史

麥克萊恩生涯前4場先發都勝投，大都會隊史第一人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天客場對戰美聯中區龍頭老虎，派出了大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）先發，最終以12比5大勝，麥克萊恩順利收下第4勝，值得一提的是，麥克萊恩這一勝也改寫了大都會一項投手勝投紀錄。

麥克萊恩今年8月拉上農場第3號大物、大聯盟官網百大新秀第37名的麥克萊恩，他在大聯盟初登板面對水手先發就收下勝投，接著對勇士、費城人先發也都奪勝，加上今天第4勝，麥克萊恩生涯前4場先發都勝投，成為大都會隊史上首位達成這項紀錄的菜鳥球員。

如果放眼整個聯盟的話，也僅有2014年響尾蛇的安德森（Chase Anderson）完成過，當年他生涯前5場先發都收下勝投。

對於子弟兵的好表現，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）說，儘管麥克萊恩今天第一局控球不理想，比賽前段被打了幾支一壘安打，不過他懂得調整，找到方法往下投到第5、第6局。

門多薩補充，說又是一場麥克萊恩的好投，而且這還只是這位年輕小將大聯盟的第4場先發而已。

