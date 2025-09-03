美網》11連勝地主弗里茲 喬科維奇4強再戰艾卡拉茲

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）歷經4盤激戰，終以6：3、7：5、3：6、6：4力退地主第4種子佛里茲（Taylor Fritz），5連勝挺進2025年美國網球公開賽男單4強，38歲塞爾維亞老將即將與西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭奪冠軍戰門票。

身為「三巨頭」奮戰沙場的最後一人，喬科維奇想在紐約法拉盛公園力拚賽史第5冠、職業生涯第25座大滿貫金盃，首先得通過22歲艾卡拉茲這道難關。過往交手喬帥雖以5勝3負領先，從去年夏天巴黎奧運金牌戰、今年初澳洲公開賽8強都贏球，不過艾卡拉茲本屆美網5連勝、1盤未失，絕佳臨場狀態勢必對老將帶來強烈衝擊。

8強遭遇過往對戰10勝0負的弗里茲，經驗豐富的喬科維奇在亞瑟艾許中央球場連下兩盤，儘管去年亞軍的弗里茲獲得主場觀眾聲援全力頑抗，無路可退第3盤扳回一城，第4盤喬科維奇重振旗鼓，發揮深厚接發球功力，關鍵第10局第3個賽末點再見破發，歷經3小時24分鐘激戰，完成交手11連勝。

寶刀未老的喬科維奇，職業生涯第53回挺進大滿貫男單4強，他也追平美國退役名將康諾斯（Jimmy Connors）紀錄，14度晉級美網準決賽並列史上之最。

