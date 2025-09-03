TPBL》新北國王續約37歲桑尼 誓言拚東超挑戰冠軍

桑尼（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL新北國王今天宣布，與37歲的「巴勒斯坦戰士」 桑尼（Sani Sakakini） 完成續約，將繼續攜手征戰亞洲舞台，誓言在新賽季持續衝擊東超賽事，挑戰冠軍。

桑尼在上賽季以亞洲外援身份加盟，初期專注於東亞超級聯賽，與亞洲各國強權正面對決，並於東超賽事繳出場均 17.5分、8.1籃板、2.1助攻的全面數據，不僅於2025年2月入選單月最佳陣容，更在賽季結束後獲選為年度最佳陣容，並幫助新北國王拿下隊史最佳成績季軍。

國王認為，桑尼具備強硬低位單打、籃板爭搶與禁區對抗能力，經常能在比賽膠著時刻為球隊找到解方，隨著東超賽事結束，國王也在洋將大限將桑尼納入TPBL元年最終洋將名單中，讓他能在TPBL以洋將身份登錄出賽，進一步提升球隊挑戰季後賽的禁區厚度。

談到續約，桑尼說：「能夠繼續留在新北國王，我感到非常興奮，這座城市就像我第二個家，每次聽到球迷在場邊喊我的名字，我就覺得自己還能再更拚。上一季在東超，我們一起面對亞洲最強的對手，那種刺激和壓力讓我更珍惜和隊友並肩作戰的時刻。續約對我來說，是我對球迷、對球隊的承諾，只要穿上國王球衣，就會用盡全力去守護勝利。」

