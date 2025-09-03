晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》故意砸自家捕手？ 太空人王牌瓦德茲挨滿貫後出現詭異投球

2025/09/03 13:20

MLB》故意砸自家捕手？ 太空人王牌瓦德茲挨滿貫後出現詭異投球太空人王牌瓦德茲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人31歲明星左投瓦德茲（Framber Valdez）今天在主場面對洋基，他主投5局失6分，太空人最終以1比7輸球。瓦德茲在這場比賽疑似看錯暗號，還不慎打中自家29歲捕手薩拉札（César Salazar）的胸口。瓦德茲賽後澄清並非故意砸自家人，他也向隊友致歉。

瓦德茲在第5局上2出局滿壘時，面對洋基打者葛里遜（Trent Grisham），球數來到0好1壞時，薩拉札示意投手退板，但瓦德茲仍投一顆95.9英哩的伸卡球，遭轟出左外野滿貫砲。

接著瓦德茲面對下一棒的洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）時，他丟一顆92.8英哩的伸卡球，與捕手預想的球路不同，這顆球打中薩拉札的胸口。

此戰瓦德茲主投5局被敲8安，包含挨2轟，失掉6分，賞8次三振、丟1次保送，吞本季第8敗，賽後防禦率3.40。

太空人捕手薩拉札。（法新社）太空人捕手薩拉札。（法新社）

《美聯社》報導，談到砸中薩拉札的胸口的投球，瓦德茲賽後透過翻譯表示，「發生在我們身上的事，我們只是暗號錯誤，我要求投那顆球，我丟了，但我們投捕暗號出錯，我們回休息室後，我向他道歉，我為此扛責。」

瓦德茲說，「我們在比賽後有談過...就在他的置物櫃前，現在我們之間一切都很好，這就是棒球賽場會發生的事情。不過，我們已經談過了，我們很好。」

被問到遭打中胸口的配球，薩拉札對此表示，「當時球場很吵，我以為自己按下（指Pitchcom）正確的按鈕，卻按到錯誤的按鈕，我原本預期是另一顆球種，但實際上不是那一顆。」薩拉札強調，瓦德茲不是故意丟他，「我和Framber的關係其實非常好。」

