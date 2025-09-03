中職》今晚再輸兄弟 富邦將吞史上第1次的不光彩紀錄

富邦悍將吞敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨輸給中信兄弟，苦吞洲際7連敗，今晚若再輸球，將成為史上第一支例行賽在洲際單季0勝收尾的隊伍。

富邦本季還不曾在洲際球場贏球，昨天又以0：2輸球，苦吞洲際7連敗，直朝2012年興農時期的隊史兼聯盟紀錄邁進，那年牛隊從7月7日至8月26日狂吞洲際9連敗。

洲際是本季富邦吞最長連敗的球場，戰績0勝7敗，勝率仍是不可思議的「0」。自從中職2010年起於洲際舉辦球賽，從未有球隊單季1勝難求、勝率0的結果收尾，今晚是富邦例行賽在洲際的最終戰，輸球將以0勝8敗的不名譽紀錄收尾。

8連敗的富邦亦要避免球團史第3次至少9連敗的紀錄，過去在2017年曾有9連敗、2022年11連敗。聯盟紀錄則是2006年兄弟象的13連敗。

富邦今晚推派鈴木駿輔先發，他前役對上台鋼雄鷹，以6局失1分的表現苦吞敗投；中信則由李博登先發，他上個月5場先發出賽，場場都有優質先發表現，累積33局投球數拿下三勝，防禦率2.18。

如果今晚富邦輸球，這不是球團史第1次在其他球團大本營單季0勝收尾，2022年也曾在天母1和7敗收尾。而今年富邦在台南也沒贏球，不幸的是颱風重創台南球場，本季在台南也確定以勝率0收尾。

★史上單季洲際勝率最低隊伍

*1 2025年 富邦悍將 0（0勝7敗）

*2 2025年 統一獅 2成（1勝4敗）

2 2024年 台鋼雄鷹 2成（2勝8敗）

4 2022年 富邦悍將 2成14（3勝11敗）

5 2016年 統一獅 2成50（3勝9敗）

＊備註：賽季尚未結束

