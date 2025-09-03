晴時多雲

跆拳道》超過1年重返國際賽 羅嘉翎改戰67公斤級有兩大目標

2025/09/03 12:53

羅嘉翎（右三）出發歐洲參加國際賽（教練劉聰達提供）羅嘉翎（右三）出發歐洲參加國際賽（教練劉聰達提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傷癒的台灣跆拳道好手羅嘉翎將在暌違超過1年後重返國際賽，參戰本週登場的瑞士公開賽女子67公斤級賽事，希望能重拾比賽感覺，提升量級也是為之後亞運、奧運而提前準備。

羅嘉翎在東京奧運女子57公斤級奪得銅牌，但去年在巴黎奧運因傷勢影響發揮，今年1月決定動刀治療，歷經休養後也積極訓練，教練劉聰達透露，目前她的身體狀況已恢復8、9成，雖對抗之下會痛，但屬正常範圍，因此決定是時候前往歐洲征戰，預定參加瑞士和德國賽事。

這次德國公開賽也是新規則的測試賽，劉聰達表示，最大改變之一就是選手需戴上電子拳套，但台灣廠商還不確定是否能提供符合賽事的拳套，因此這次還要在當地添購，他笑說：「沒想到一年多沒帶選手比賽，就要碰到那麼多事，真的是第一次出國比公開賽那麼緊張。」

羅嘉翎近期有跟男子選手對練，但許久沒比國際賽，劉聰達認為，比賽節奏、強度和對抗性都需要在適應，這也是這次比賽的最大目標，同時也要力保身體健康出賽。

雖然羅嘉翎許久沒比賽，劉聰達認為愛徒並不緊張，畢竟她也是曾歷經過大場面的選手，且現在因應亞運、奧運量級，將會改戰67公斤級，讓她無需背負過去的減重壓力，這次出國似乎也笑得格外開心。

