晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

迎9/9「國民體育日」 北市運動中心健身房、泳池免費入場

2025/09/03 13:21

台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。此外，「U-Sport 台北樂運動」計畫也攜手台北市立動物園，推出健走集章換50U幣的親子活動。

體育局表示，為響應「國民體育日」，北市12座運動中心的健身房及游泳池、公園泳池（除玉成、前港、前山、七虎公園泳池及天溪綠地泳池閉館整修中），於9月9日當天開放全民免費入場。

此外，大同運中祭出肌力挑戰抽獎活動、大安運中則加碼INBODY檢測優惠、信義運中推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠；榮星花園泳池提供健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池也有加送課程優惠；而體育日當天的迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、台北網球場、天母網球場可預約享免費使用。

「U-Sport 台北樂運動」則推出動物園健走集章活動，即日起至11月30日，只要至動物園內5條友善安全步道，任選其中3條路線健走，一邊觀賞可愛動物一邊到指定地點集章，再至遊客服務中心完成驗證後，就可獲得50U幣的優惠。

此外，一年一度的「2025國民體育日運動嘉年華」9月13日將於台北體育館登場，現場有融合Zumba及有氧律動的「愛動有氧大進擊」；分為 3至6歲、7至9歲組別的「親子趣味運動會」，讓孩子們體驗不同項目；一家大小動起來的「運動闖關體驗」，設有光動燈、飛盤九宮格、AI體感互動等七項關卡，闖關可兌換精美小禮物。現場還規劃有臨時托育、體適能檢測服務，提供最完善的運動體驗。

體育局長游竹萍局長，市長蔣萬安宣示將北市打造為「運動之都」，透過「U-Sport 台北樂運動」提升規律運動人口，並啟用台北大巨蛋，掀起台灣棒球全新熱潮；「2025雙北世界壯年運動會」則向世界展現回歸體育本質、超越勝負的感動，且北市的選手們在「2025年萊茵魯爾世界大學運動會」再度斬獲傲人佳績，看見體壇的無限希望。台北市正持續透過運動，打造屬於市民的共同記憶與榮耀。

台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）

台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中