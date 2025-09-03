迎9/9「國民體育日」 北市運動中心健身房、泳池免費入場

台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。此外，「U-Sport 台北樂運動」計畫也攜手台北市立動物園，推出健走集章換50U幣的親子活動。

體育局表示，為響應「國民體育日」，北市12座運動中心的健身房及游泳池、公園泳池（除玉成、前港、前山、七虎公園泳池及天溪綠地泳池閉館整修中），於9月9日當天開放全民免費入場。

此外，大同運中祭出肌力挑戰抽獎活動、大安運中則加碼INBODY檢測優惠、信義運中推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠；榮星花園泳池提供健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池也有加送課程優惠；而體育日當天的迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、台北網球場、天母網球場可預約享免費使用。

「U-Sport 台北樂運動」則推出動物園健走集章活動，即日起至11月30日，只要至動物園內5條友善安全步道，任選其中3條路線健走，一邊觀賞可愛動物一邊到指定地點集章，再至遊客服務中心完成驗證後，就可獲得50U幣的優惠。

此外，一年一度的「2025國民體育日運動嘉年華」9月13日將於台北體育館登場，現場有融合Zumba及有氧律動的「愛動有氧大進擊」；分為 3至6歲、7至9歲組別的「親子趣味運動會」，讓孩子們體驗不同項目；一家大小動起來的「運動闖關體驗」，設有光動燈、飛盤九宮格、AI體感互動等七項關卡，闖關可兌換精美小禮物。現場還規劃有臨時托育、體適能檢測服務，提供最完善的運動體驗。

體育局長游竹萍局長，市長蔣萬安宣示將北市打造為「運動之都」，透過「U-Sport 台北樂運動」提升規律運動人口，並啟用台北大巨蛋，掀起台灣棒球全新熱潮；「2025雙北世界壯年運動會」則向世界展現回歸體育本質、超越勝負的感動，且北市的選手們在「2025年萊茵魯爾世界大學運動會」再度斬獲傲人佳績，看見體壇的無限希望。台北市正持續透過運動，打造屬於市民的共同記憶與榮耀。

台北市體育局邀請市民一同歡慶99「國民體育日」，北市12座運動中心健身房、游泳池，9月9日當天開放免費入場。（台北市體育局提供）

