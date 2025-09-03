中職》風災受損嘉市棒球場修復重新開放 9/9、9/10樂天桃猿對戰統一獅

嘉義市立棒球場已修復重新開放。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕7月初丹娜絲颱風重創嘉義，嘉義市立棒球場觀眾席屋簷破大洞，球員休息室屋簷倒塌，經1個多月施工修繕，嘉義市立棒球場本月起重新開放，經場方多次勘查巡檢，評估已達到競賽安全、觀賽安全的水平及品質，接續9月9日、9月10日的中華職棒樂天桃猿與統一獅比賽，將如期舉行，開放球迷入場觀賽。

嘉義市體育場長張家羽說，丹娜絲颱風造成棒球場毀損，包括觀眾席上方屋頂被吹掀、戶外球員休息室屋簷倒塌、外野飛球攔截網高桿彎曲等，場內紅土環境也受影響，風災後請廠商評估並施工修繕完成。

市府教育處表示，嘉義市立棒球場8月下旬完成球場設施設備修繕，在確認安全無虞情形下，提供中職二軍賽事比賽，同時作為風災修繕後的「壓力測試」，各界對市立棒球場修復品質予以肯定。

張家羽說，風災損毀設施、場地已修復並排除，經過多次勘查巡檢，評估已達到競賽安全、觀賽安全的水平及品質，接續9月9日、9月10日職棒一軍樂天桃猿隊與統一獅隊比賽，如期在嘉義市棒球場開打，歡迎市民、球迷到場觀賞精彩的職棒賽事。

戶外球員休息室、紅土場地等設備設施已修繕。（嘉義市政府提供）

因颱風損毀的屋頂已修繕完成。（嘉義市政府提供）

