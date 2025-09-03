晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》22歲卡米內洛40轟成隊史第二人！ 光芒5連勝力拚季後賽

2025/09/03 13:52

卡米內洛。（美聯社）卡米內洛。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒22歲超大物卡米內洛（Junior Caminero），今天對水手敲出賽季第40轟，單場3安猛打灌進4打點，助隊以6：5擊敗水手收下5連勝，光芒勝率重返五成，仍有望一拚季後賽。

卡米內洛是去年大聯盟百大新秀第4名的大物，上季43場出賽就有6轟的他，今年完全兌現恐怖的長打潛力，今天首打席就安打建功打下1分打點，讓光芒首局就從強投沃（Bryan Woo）手中拿下2分。

4上水手反撲，羅里（Cal Raleigh）敲出賽季第51轟持續穩居大聯盟全壘打王寶座，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）背靠背開轟扳平戰局，波蘭柯（Jorge Polanco）2出局後敲出單局第3轟，水手反以3：2逆轉戰局。

6下卡米內洛砲轟沃，賽季第40轟出爐追平比數也打退沃，卡米內洛成為隊史第二位單季40轟的打者，同局光芒以4：3超前，7上水手扳平戰局，卡米內洛7下再次建功，敲出帶有2分打點二壘安打，賽季100打點到手。水手9上僅得1分無緣逆轉，終場光芒就以6：5擊敗水手收下5連勝，目前69勝69敗，距離外卡還有3.5場落後。

賽後卡米內洛透過翻譯受訪表示：「所有辛勤的努力現在終於得到了回報。你們都看到結果了，我的生涯還會有更多美好的事情發生。我知道，我很感謝上帝給我機會。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）說道：「我們之所以談論這個，是因為你不會很常看見這個東西：40（轟）和100（打點），而且在22歲之齡辦到這件事真的非常、非常令人印象深刻。真的很為他的努力感到高興與驕傲。」

光芒收下5連勝，勝率重返5成。（美聯社）光芒收下5連勝，勝率重返5成。（美聯社）

卡米內洛成為光芒隊史第二位單季40轟以上的打者，他還有約1個月的時間，可以挑戰重砲一壘手潘尼亞（Carlos Pena）在2007年締造的46轟隊史紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中