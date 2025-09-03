MLB》22歲卡米內洛40轟成隊史第二人！ 光芒5連勝力拚季後賽

卡米內洛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒22歲超大物卡米內洛（Junior Caminero），今天對水手敲出賽季第40轟，單場3安猛打灌進4打點，助隊以6：5擊敗水手收下5連勝，光芒勝率重返五成，仍有望一拚季後賽。

卡米內洛是去年大聯盟百大新秀第4名的大物，上季43場出賽就有6轟的他，今年完全兌現恐怖的長打潛力，今天首打席就安打建功打下1分打點，讓光芒首局就從強投沃（Bryan Woo）手中拿下2分。

4上水手反撲，羅里（Cal Raleigh）敲出賽季第51轟持續穩居大聯盟全壘打王寶座，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）背靠背開轟扳平戰局，波蘭柯（Jorge Polanco）2出局後敲出單局第3轟，水手反以3：2逆轉戰局。

Cal Raleigh launches his MLB-leading 51st home runpic.twitter.com/7DG9H7mnqK — MLB （@MLB） September 3, 2025

6下卡米內洛砲轟沃，賽季第40轟出爐追平比數也打退沃，卡米內洛成為隊史第二位單季40轟的打者，同局光芒以4：3超前，7上水手扳平戰局，卡米內洛7下再次建功，敲出帶有2分打點二壘安打，賽季100打點到手。水手9上僅得1分無緣逆轉，終場光芒就以6：5擊敗水手收下5連勝，目前69勝69敗，距離外卡還有3.5場落後。

賽後卡米內洛透過翻譯受訪表示：「所有辛勤的努力現在終於得到了回報。你們都看到結果了，我的生涯還會有更多美好的事情發生。我知道，我很感謝上帝給我機會。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）說道：「我們之所以談論這個，是因為你不會很常看見這個東西：40（轟）和100（打點），而且在22歲之齡辦到這件事真的非常、非常令人印象深刻。真的很為他的努力感到高興與驕傲。」

光芒收下5連勝，勝率重返5成。（美聯社）

卡米內洛成為光芒隊史第二位單季40轟以上的打者，他還有約1個月的時間，可以挑戰重砲一壘手潘尼亞（Carlos Pena）在2007年締造的46轟隊史紀錄。

